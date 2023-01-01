Купить поддоны деревянные

У нас вы можете приобрести деревянные поддоны для перевозки различных категорий грузов. Эти полезные технические приспособления применяются в производственных, складских и торгово-логистических целях. В результате вы сможете обеспечить грамотное хранение готовой продукции, которую при необходимости можно будет быстро и безопасно погрузить для дальнейшей транспортировки.

Мы предлагаем вашему вниманию несколько разновидностей паллет, особой популярностью среди которых пользуются изделия из натуральной древесины. В первую очередь, это связано с качественными и экономическими характеристиками деревянной тары. При необходимости, такие паллеты можно легко починить или сдать на повторную переработку.

Предназначение и основные характеристики деревянных поддонов

Основное предназначение любого транспортировочного поддона заключается в обеспечении надежной безопасности товаров при их складском хранении, в процессе погрузки, разгрузки, а также во время их непосредственной перевозки. Деревянные изделия подходят для этих целей идеально.

При необходимости, вы можете купить деревянные поддоны в Спб, прошедшие дополнительную фитосанитарную обработку по стандарту ispm 15. В подтверждение ее выполнения мы наносим специальное клеймо на продукцию и выдаем полный пакет необходимой сопроводительной документации.

Функциональные качества изделий

Наличие деревянного паллета позволяет решить целый ряд дополнительных задач, среди которых можно выделить:

Возможность

применения различных грузоподъемных механизмов и транспортной спецтехники при перемещении поддонов на территории складских помещений.

Значительная экономия

времени и сил на осуществление всех этапов необходимых логистических операций (погрузка, транспортировка, выгрузка, хранение, доставка).

Рациональное использование

свободной площади во время хранения и перевозки, возможность многоярусного складирования упакованной продукции.

Упрощенный

складской и транспортный учет крупных партий товаров, находящихся на отдельных поддонах одного заказчика.

По вашему желанию мы предоставляем услугу брендирования продукции. Такое решение значительно облегчает поиск конкретного груза, а также позволяет предотвратить потерю или случайную подмену поддона в процессе выгрузки.

Технические характеристики

Главным техническим параметром деревянной тары являются ее габаритные размеры. В настоящее время мы предлагаем заказчикам два стандартных размера для изготовления: 800х1200мм и 1000х1200мм. Благодаря наличию полуавтоматической производственной линии мы выпускаем в среднем 50 тысяч готовых поддонов ежемесячно.

Для изготовления каждой единицы продукции мы используем только проверенные сорта древесины, отличающиеся морозоустойчивостью, прочностью, износостойкостью и долговечностью.

К техническим характеристикам также относятся грузоподъемность и особенности конструкции поддона. Данные параметры учитываются на этапе составления технического задания и разработки проектной документации.

Наши преимущества

Мы изготавливаем более 50 000 деревянных поддонов в Спб в месяц, благодаря чему готовы к выполнению объемов любой сложности. Производство новой тары ведётся на полуавтоматических линиях. В процессе работы мастера используют износостойкие материалы, прошедшие строгий контроль качества на соответствие требуемым ГОСТам.

Цена деревянных поддонов в Спб напрямую зависит от нескольких факторов:

вида и сорта используемой древесины;

конструктивной конфигурации;

габаритных размеров;

грузоподъемности и весовой категории.

Теперь купить деревянные поддоны в Санкт-Петербурге стало намного проще. Просто оформите заказ на нашем сайте и дождитесь звонка оператора. Менеджер свяжется с вами в течение нескольких минут для согласования заявки и уточнения условий доставки.