Новые деревянные поддоны
Купить поддоны деревянные
У нас вы можете приобрести деревянные поддоны для перевозки различных категорий грузов. Эти полезные технические приспособления применяются в производственных, складских и торгово-логистических целях. В результате вы сможете обеспечить грамотное хранение готовой продукции, которую при необходимости можно будет быстро и безопасно погрузить для дальнейшей транспортировки.
Мы предлагаем вашему вниманию несколько разновидностей паллет, особой популярностью среди которых пользуются изделия из натуральной древесины. В первую очередь, это связано с качественными и экономическими характеристиками деревянной тары. При необходимости, такие паллеты можно легко починить или сдать на повторную переработку.
Предназначение и основные характеристики деревянных поддонов
Основное предназначение любого транспортировочного поддона заключается в обеспечении надежной безопасности товаров при их складском хранении, в процессе погрузки, разгрузки, а также во время их непосредственной перевозки. Деревянные изделия подходят для этих целей идеально.
При необходимости, вы можете купить деревянные поддоны в Спб, прошедшие дополнительную фитосанитарную обработку по стандарту ispm 15. В подтверждение ее выполнения мы наносим специальное клеймо на продукцию и выдаем полный пакет необходимой сопроводительной документации.
Функциональные качества изделий
Наличие деревянного паллета позволяет решить целый ряд дополнительных задач, среди которых можно выделить:
- Возможность
применения различных грузоподъемных механизмов и транспортной спецтехники при перемещении поддонов на территории складских помещений.
- Значительная экономия
времени и сил на осуществление всех этапов необходимых логистических операций (погрузка, транспортировка, выгрузка, хранение, доставка).
- Рациональное использование
свободной площади во время хранения и перевозки, возможность многоярусного складирования упакованной продукции.
- Упрощенный
складской и транспортный учет крупных партий товаров, находящихся на отдельных поддонах одного заказчика.
По вашему желанию мы предоставляем услугу брендирования продукции. Такое решение значительно облегчает поиск конкретного груза, а также позволяет предотвратить потерю или случайную подмену поддона в процессе выгрузки.
Технические характеристики
Главным техническим параметром деревянной тары являются ее габаритные размеры. В настоящее время мы предлагаем заказчикам два стандартных размера для изготовления: 800х1200мм и 1000х1200мм. Благодаря наличию полуавтоматической производственной линии мы выпускаем в среднем 50 тысяч готовых поддонов ежемесячно.
Для изготовления каждой единицы продукции мы используем только проверенные сорта древесины, отличающиеся морозоустойчивостью, прочностью, износостойкостью и долговечностью.
К техническим характеристикам также относятся грузоподъемность и особенности конструкции поддона. Данные параметры учитываются на этапе составления технического задания и разработки проектной документации.
Наши преимущества
Мы изготавливаем более 50 000 деревянных поддонов в Спб в месяц, благодаря чему готовы к выполнению объемов любой сложности. Производство новой тары ведётся на полуавтоматических линиях. В процессе работы мастера используют износостойкие материалы, прошедшие строгий контроль качества на соответствие требуемым ГОСТам.
Цена деревянных поддонов в Спб напрямую зависит от нескольких факторов:
- вида и сорта используемой древесины;
- конструктивной конфигурации;
- габаритных размеров;
- грузоподъемности и весовой категории.
Теперь купить деревянные поддоны в Санкт-Петербурге стало намного проще. Просто оформите заказ на нашем сайте и дождитесь звонка оператора. Менеджер свяжется с вами в течение нескольких минут для согласования заявки и уточнения условий доставки.
Поддон (он же паллета) — плоская транспортная конструкция, сделанная из дерева или пластмассы (и в некоторых случаях из металла), предназначен для перемещения разнообразных товаров удобным способом, будучи снятым любым передвижным грузоподъемным устройством.
Мы разделяем поддоны на два основных вида, в зависимости от сырья:
- — деревянные новые и б/у;
- — пластиковые новые и б/у.
Оставьте свой номер и наш специалист перезвонит Вам в течение часа и проконсультирует.
Либо Вы можете позвонить нам по нашему номеру: +7 (812) 318-7-666
Мы работаем с 07.00 до 22.00
и будем рады Вас услышать!